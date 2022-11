Motorista abandona mulher e filha para fugir da polícia em Cambira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - A polícia militar abordou a caminhonete no centro de Cambira por conta da iluminação irregular no veículo

Um motorista de São João do Ivaí fugiu durante uma abordagem policial, na noite desta quinta-feira (17), na avenida Brasil, em Cambira. O homem arrancou quando os policiais iriam averiguar o interior do veículo, deixando para trás a mulher e a filha e os documentos, que já estavam com a polícia.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências registrado pela Polícia Militar, durante o patrulhamento, por volta das 22h30, pela avenida principal de Cambira, a equipe se deparou com um veículo que transitava no sentido oposto, pela avenida, com luz alta e com acessórios de iluminação de cor branca na grade frontal.





continua após publicidade .

LEIA MAIS: Motociclista faz manobras perigosas em Cambira e vídeo viraliza





continua após publicidade .

As luzes ofuscantes chamaram a atenção da equipe que fez a abordagem, uma vez que a intensidade das luzes ameaçava a segurança de outros motoristas, inclusive da própria viatura policial. O veículo é uma caminhonete Ford, modelo F 250, com placas de São João do Ivaí.

Os policiais pediram para que os ocupantes descessem do veículo, que era conduzido por um homem, acompanhado por uma mulher e uma menina. Conforme o boletim, de imediato, o motorista afirmou que não era necessária a abordagem, afirmando que conhecia o sargento comandante do destacamento e um outro soldado do grupamento. Ele chegou a sugerir que a equipe telefonasse para os policiais conhecidos dele.

O homem desceu do carro, deixando a porta aberta e sentou-se no meio-fio. Do outro lado, a mulher desceu com a criança. Quando perguntado sobre alguma coisa irregular ou ilícita no interior do veículo, o homem teria ficado nervoso. E, no momento em que um dos PMs se dirigia para a porta do lado direito da caminhonete, o motorista entrou rapidamente na caminhonete e arrancou, cantando pneus e quase atropelando o policial. Ele fugiu em direção ao centro da cidade.

continua após publicidade .

No local, ficaram a mulher e a criança, bem como a carteira de motorista, que já havia sido entregue aos policiais. A equipe devolveu o documento à mulher e a liberou no local, com a filha. A equipe notificou a ocorrência, mas o autor não foi localizado no patrulhamento realizado em seguida. Foram feitas as orientações e o caso encaminhado para a Polícia Civil para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News