TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista abandona Fusca após bater em poste e menor é socorrida em Ivaiporã

Acidente no Jardim Novo Versalhes mobilizou PM e Corpo de Bombeiros; veículo com débitos foi apreendido

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 08:50:00 Editado em 03.05.2026, 08:49:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista abandona Fusca após bater em poste e menor é socorrida em Ivaiporã
Autor Siate em atendimento a ocorrência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motorista abandonou um VW Fusca após colidir contra um poste na Rua Antônio Pereira de Castro, no Jardim Novo Versalhes, em Ivaiporã, na noite de sábado (2). Segundo a Polícia Militar, uma menor que estava no veículo foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para avaliação médica.

A equipe policial foi acionada por volta das 19h05 para atender a ocorrência de dano relacionada ao acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram o carro abandonado e sem ocupantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira a previsão do tempo para Ivaiporã e região neste domingo (3)

Enquanto a equipe fazia o levantamento das informações, o proprietário do veículo compareceu ao endereço com uma criança de 7 anos, que estava bastante abalada emocionalmente. Ele relatou aos policiais que havia emprestado o automóvel a um amigo, que se envolveu na colisão e fugiu do local após a batida.

Diante da situação da menor, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento e realizar o encaminhamento ao hospital da menina que teve ferimentos leves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a consulta ao sistema, a Polícia Militar constatou que o Fusca possuía débitos de licenciamento. Por causa da irregularidade, o veículo foi recolhido ao pátio, e os autos administrativos foram lavrados.

O proprietário foi orientado sobre as medidas adotadas. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Atendimento Médico ivaipora POLICIA MILITAR veículo abandonado VW Fusca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV