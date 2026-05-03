Motorista abandona Fusca após bater em poste e menor é socorrida em Ivaiporã
Acidente no Jardim Novo Versalhes mobilizou PM e Corpo de Bombeiros; veículo com débitos foi apreendido
Um motorista abandonou um VW Fusca após colidir contra um poste na Rua Antônio Pereira de Castro, no Jardim Novo Versalhes, em Ivaiporã, na noite de sábado (2). Segundo a Polícia Militar, uma menor que estava no veículo foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para avaliação médica.
A equipe policial foi acionada por volta das 19h05 para atender a ocorrência de dano relacionada ao acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram o carro abandonado e sem ocupantes.
Enquanto a equipe fazia o levantamento das informações, o proprietário do veículo compareceu ao endereço com uma criança de 7 anos, que estava bastante abalada emocionalmente. Ele relatou aos policiais que havia emprestado o automóvel a um amigo, que se envolveu na colisão e fugiu do local após a batida.
Diante da situação da menor, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento e realizar o encaminhamento ao hospital da menina que teve ferimentos leves.
Durante a consulta ao sistema, a Polícia Militar constatou que o Fusca possuía débitos de licenciamento. Por causa da irregularidade, o veículo foi recolhido ao pátio, e os autos administrativos foram lavrados.
O proprietário foi orientado sobre as medidas adotadas. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
