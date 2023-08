Motoqueiro sem CNH foge da PM e é autuado por direção perigosa

Uma ação da equipe ROTAM da 6ª CIPM em Faxinal resultou na prisão de um jovem de 20 anos, por conduzir de forma perigosa uma motocicleta. Ele foi encaminhado ao destacamento policial da cidade para termo circunstanciado.

continua após publicidade

A ação policial ocorreu no início da noite de quinta-feira (10). De acordo com as informações policiais, a ROTAM realizava diligência quando viu na Rua Vital Brasil uma motocicleta que estava com a placa dobrada e não possuía retrovisores.

- LEIA MAIS: Criminosos invadem propriedade rural e furtam boi de 15 arrobas

continua após publicidade

Foi feito aproximação e assim que o condutor notou a presença da viatura acelerou e começou a fugir em alta velocidade e desrespeitando as sinalizações de trânsito.

Após algum tempo de perseguição, o motociclista entrou bruscamente em direção a uma residência, local onde haviam várias crianças brincando, colocando a vida deles em perigo e ainda colidiu contra o portão gerando dano.

Feito abordagem ao condutor de 20 anos foi constatado que ele não possui CNH e que a motocicleta Yamaha Factor possui débitos.

Diante dos fatos, condutor foi encaminhado ao destacamento de Faxinal para termo circunstanciado de direção perigosa.

Siga o TNOnline no Google News