Motoqueiro morre em acidente na PR-466 em Manoel Ribas

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (10) após colidir com um carro na PR-466, próximo ao trevo de Manoel Ribas. .

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu automóvel Chevrolet Prisma Joy, da prefeitura de Candói, e uma motocicleta Honda Broz 160 de Pitanga.

Ao chegar ao local, as equipe dos Bombeiros e SAMU encontraram o motociclista Adilson Carrara dos Santos, de 45 anos, com ferimentos gravíssimos, ele morreu no local do acidente.

Não há informação sobre a causa do acidente.