Motoqueiro apronta e “suja as calças” durante abordagem

Continua após publicidade

Após receber mais de 30 ligações informando que um motoqueiro estava conduzindo uma moto em Borrazópolis, em alta velocidade indo para cima dos pedestres a Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito por embriaguez ao volante, durante a abordagem ele “sujou as calças”. Situação foi registrada na noite de quarta-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrência, iniciado o patrulhamento a equipe logrou êxito em avistar e abordar o suspeito na Rua Cesar Maranezze de Sena. Ao avistar a viatura policial, ele jogou a moto ao chão e tentou se evadir a pé, sendo contido e abordado poucos metros a diante.

A motocicleta Honda/cg 125 Titan verde, estava sem placa, sem banco, sem tampa do tanque e faltando diversos acessórios. Ele também apresentava claros sinais de embriaguez, além de alguns hematomas e ralados pelo corpo, que segundo o próprio, causado por uma queda que sofreu com a motocicleta.

No momento em que recebeu voz de abordagem, se urinou e defecou nas vestes. Indagado se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou que sim, que teria ingerido vodca. Foi oferecido o teste do etilômetro que aferiu 0,50 mg/l, configurando o crime de trânsito.

Após vistoria na motocicleta, foi constatado que apresentava o chassi suprimido, (pinado), porém pelo numeral do motor e por uma etiqueta no quadro, foi possível identificar a numeração do chassi, cuja placa seria do município de São João do Ivaí, baixada pelo DETRAN na data de 01/07/2011.

Diante dos fatos, o motoqueiro foi encaminhado até a 53ª DRP de Faxinal e a motocicleta para o pátio do DPM de Borrazópolis para as providências cabíveis.