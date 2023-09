Motoniveladora de Prefeitura passa por cima de carro no Paraná

Uma motoniveladora, máquina pesada utilizada principalmente para o nivelamento de terrenos, destruiu um veículo que estava estacionado na Av. Rio Grande do Sul em Rio Bom, no norte do Paraná. Apesar do susto, ninguém se feriu. O operador da máquina teria perdido o controle da direção após a motoniveladora ter ficado sem freio.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 18 horas. O acidente de trânsito envolveu a motoniveladora da Prefeitura de Rio Bom e um VW Voyage que se encontrava estacionado.

O servidor público relatou aos policiais transitava com a motoniveladora pela avenida Rio Grande do Sul sentido bairro Lajeadão ao centro, quando na altura do cruzamento com rua Ayrton Senna da Silva o maquinário apresentou pane apagando motor, que passou a segurar o freio e pediu ajuda para outro funcionário da prefeitura através de telefone celular.

Porém, ao se esgotar o ar do bujão de freios, o maquinário desceu a via de ré e desgovernado atingiu o que estava estacionando, sendo o automóvel arrastado por cerca de sete metros e só parou sobre a calçada após bater de ré em uma árvore. O Voyage ficou completamente destruído.

