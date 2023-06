Motociclistas se assustam com viatura e quase batem um contra o outro

Agentes do Destacamento Policial Militar de Cambira, norte do Paraná, realizaram a apreensão de duas motocicletas na manhã deste sábado (17). As autoridades informaram que ambas estavam em situação irregular, portanto, não poderiam estar transitando em via pública.

Elas foram apreendidas logo após os militares flagrarem os pilotos delas nervosos com a aproximação policial. Inclusive, o susto foi tão grande, que os dois quase colidiram um contra o outro.

A força de segurança decidiu abordá-los. Uma das motocicletas, que é uma Honda Titan com placa de Londrina (PR), apresentava uma restrição de baixa no sistema do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Já a outra, uma Kasinski, possuía pendências administrativas.

Os policiais também descobriram que os proprietários delas não têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por conta disso, as motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio do Destacamento da PM de Cambira.

