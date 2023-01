Motociclistas são socorridos por helicóptero após acidente na BR-376

Da Redação

Dois motociclistas ficaram feridos após acidente, no início da tarde deste domingo (22), na BR-376, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, no norte do Paraná.

Entre as vítimas, uma é moradora de Ortigueira e outra, de 34 anos, é de Londrina. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal, que acionou o Aeromédico de Londrina devido à gravidade dos ferimentos.

As motocicletas envolvidas são de alto cilindradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e apura as causas do acidente.

Acidente fatal em Mauá

Um homem, de 55 anos, morreu após acidente na madrugada deste domingo (22), na BR-376, em Mauá da Serra, norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia uma caminhonete Ford F250.

Com informações do Blog do Berimbau.

