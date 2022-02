Da Redação

Motociclistas ficam feridos durante colisão em Borrazópolis

Um acidente foi registrado na noite deste sábado (5), na Avenida Paraná, em Borrazópolis, por volta das 20h30, deixou dois motociclistas feridos na Avenida Paraná. Uma das motos era conduzida pelo agricultor e comerciante Nato Farias, e a outra, por Evandro de Souza Cerqueira.

A princípio, uma das motos cruzava a avenida e a outra descia, sentido saída para Kaloré. O impacto foi forte e as duas motos foram parar no canteiro central.

A ambulância do Hospital Municipal foi acionada e prestou socorro à primeira vítima e em seguida, atendeu o segundo ferido. Conforme informações de testemunhas, ambos estavam conscientes e passavam bem. No entanto, foram transferidos para o Hospital da Providência, em Apucarana, para passar por exames.

Com informações do Blog do Berimbau.