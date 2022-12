Motociclista vítima de acidente em Apucarana será velado na região

Da Redação

Miguel morou por muitos anos em Grandes Rios, antes de viver em Apucarana

O motociclista, de 66 anos, que morreu após ser atingido por um veículo Ford Mustang na manhã de quinta-feira (29), na Rua Talita Bresolin, próximo ao Espaço das Feiras, foi identificado. Miguel da Silvia, mais conhecido como 'Miguel Inglês', será velado e sepultado em Ribeirão Bonito, Distrito de Grandes Rios, nesta sexta-feira (30).

Miguel morou por muitos anos em Grandes Rios, antes de viver em Apucarana. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Providência, porém, não resistiu aos graves ferimentos.

O acidente.

De acordo com testemunhas do acidente, o motorista do carro estaria trafegando em velocidade acima do permitido quando a motocicleta entrou na via. A moto foi atingida em cheio e chegou a derrapar alguns metros no asfalto. Uma testemunha e câmeras de segurança registraram o momento da batida. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

