Motociclista vai para o hospital após colidir contra caminhão em Grandes Rios

Vítima sofreu ferimentos nos braços e em uma das pernas; motorista prestou socorro e passou no teste do bafômetro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na noite deste sábado (31), na Avenida Minas Gerais, região do Ribeirão Bonito, em Grandes Rios (PR). A colisão ocorreu enquanto os veículos trafegavam em sentidos opostos.

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De acordo com a Polícia Militar, que deparou com a cena durante um patrulhamento de rotina, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe médica da cidade quando a viatura chegou. Testemunhas relataram que o motorista do caminhão permaneceu no local da batida durante todo o tempo e prestou os primeiros socorros ao motociclista.

O condutor da moto foi levado de ambulância para o Hospital Municipal de Grandes Rios. Segundo os profissionais de saúde que o atenderam, ele sofreu machucados e escoriações nos braços e na perna esquerda.

O motorista do caminhão colaborou com as autoridades e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. A polícia destacou ainda que o veículo de carga conta com câmeras de monitoramento, cujas imagens poderão ser usadas para esclarecer como a batida aconteceu.

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Os envolvidos foram orientados e os dois veículos foram liberados. A motocicleta já havia sido retirada da via pelo irmão do condutor ferido antes do término do atendimento policial.