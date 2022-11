Motociclista ultrapassa pela direita, bate na viatura e foge da PM

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O motociclista conseguiu fugir pelas ruas do bairro depois de bater na viatura policial

Um motociclista conseguiu fugir da Polícia Militar de Jandaia do Sul, no final da tarde desta quarta-feira (23), depois de cometer uma infração de trânsito e colidir com uma viatura policial.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina na região da Vila Rica, em Jandaia do Sul. A viatura estava na rua Dourados, quando um motociclista, que trafegava em alta velocidade, fez uma manobra para forçar uma ultrapassagem pela direita. Nesse momento, a moto acabou batendo na lateral dianteira direita da viatura policial.

O motociclista fugiu do local do acidente e conseguiu escapar do acompanhamento policial, pelas ruas do bairro. Sem êxito na tentativa de abordagem do motociclista, a equipe policial acionou o plantão de acidentes do 10º Batalhão da Polícia Militar para registrar a ocorrência de trânsito.

