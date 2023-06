Motociclista tenta fugir da polícia, bate em poste e acaba preso

Por volta das 15h50 de quinta-feira (08-06) moradores do distrito de Placa Luar em Jardim Alegre realizaram denúncia na Polícia Militar (PM) através do aplicativo do Copom relatando que um indivíduo estaria realizando manobras perigosas pelas ruas do distrito.

A equipe de serviço da PM foi para o local e em patrulhamento localizou a motocicleta , porém o condutor ao avistar a viatura tentou se evadir realizando manobras perigosas, acelerou bruscamente onde estavam diversos populares, colocando assim a vida dele e de terceiros.

Na Rua Presidente Prudente, a moto acabou colidindo contra um poste. Após a colisão o condutor se levantou rapidamente, pulou o muro e invadiu uma residência. Após autorização da moradora, ele foi encontrado pelos policiais tentando se esconder em uma despensa.

Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o autor que já é conhecido pelas equipes por várias contravenções de trânsito, ameaça, dano e perturbação.

Ele também está com a CNH suspensa até abril de 2025. Devido apresentar sinais de embriaguez foi realizado o teste do bafômetro que aferiu 0,91 mg/l.

Dante dos fatos foi dada voz de prisão, sendo o detido encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para os procedimento cabíveis. A a moto foi encaminhada ao pátio da 6ª CIPM.

