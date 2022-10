Motociclista tenta fugir da PM e bate em carro estacionado

Da Redação

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (8) no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, por embriaguez ao volante, após ser flagrado pilotando uma moto sem capacete. O caso foi por volta das 0h30, próximo ao local onde ocorre o 3º Festival do Café.

Em patrulhamento pela Rua Ivaiporã, os policiais se depararam com um motociclista que pilotava sem o uso de capacete.

Foi então dado voz de abordagem ao condutor da moto, uma Honda CG150 cinza, no entanto, ele acelerou e saiu em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e de terceiros, pois próximo ao local era realizado o Festival do Café, com grande aglomeração de pessoas.

Foi iniciado o acompanhamento tático, e logo em seguida o condutor perdeu o controle da direção e colidiu em um VW Gol cinza que estava estacionado.

Sendo abordado, o autor apresentava sinais de embriaguez. Foi então realizado o teste do bafômetro que aferiu 0,54 mg/l, constando a embriaguez.

O rapaz recebeu voz de prisão, o proprietário do Gol foi orientado quantos aos procedimentos e a motocicleta apreendida e encaminhada ao pátio da 6ª CIPM.

Acidente na Av. Brasil no centro de Ivaiporã

A PM de Ivaiporã também registrou na madrugada deste sábado, por volta das 2h20, um acidente de trânsito envolvendo um Renault Kwid que colidiu com um Renault Logan que estava estacionado em frente ao Supermercado Paraná.

Após a batida o motorista do Kwid se evadiu, ficando no local o tio dele. Houve apenas danos materiais. O Kwid por constar pendências foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

