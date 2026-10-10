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TRÂNSITO

Motociclista sofre queda na Avenida Paraná e mobiliza Bombeiros em Ivaiporã

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (10) em área de grande movimentação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista sofre queda na Avenida Paraná e mobiliza Bombeiros em Ivaiporã
Autor Foto: Reprodução

Um motociclista sofreu uma queda na manhã deste sábado (10) na Avenida Paraná, em Ivaiporã (PR), e mobilizou rapidamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

- LEIA MAIS: Acusado de tentar esfaquear mulher grávida em Faxinal é condenado a 21 anos

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O acidente aconteceu por volta das 10h25 no cruzamento com a Rua Castelo Branco, um trecho conhecido pelo grande fluxo de pedestres e veículos no comércio da cidade.

Os socorristas foram acionados para prestar os primeiros atendimentos no local, e a ocorrência foi registrada pelas autoridades de trânsito como queda de veículo.

Até o momento, os órgãos oficiais não divulgaram a identidade da vítima, a gravidade dos ferimentos ou as circunstâncias exatas que provocaram o acidente.

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acidente de moto Corpo de Bombeiros ivaipora notícias locais queda de veículo Segurança no Trânsito
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