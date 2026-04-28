Motociclista sofre queda e é levado ao hospital em Ivaiporã

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda com uma BMW F800 GS na tarde de segunda-feira (27), na Avenida Brasil, região central de Ivaiporã, conforme informações repassadas pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim da PM, equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela área quando encontrou uma aglomeração e uma equipe do Samu prestando socorro ao condutor, que estava caído na pista de rolamento.

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Segundo a PM, o motociclista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular, assim como a motocicleta também estava com a documentação sem irregularidades. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Após a remoção do motociclista para atendimento hospitalar, o veículo foi liberado ao pai do condutor, que também estava com a habilitação regular.

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