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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motociclista sofre queda e é levado ao hospital em Ivaiporã

Condutor foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital após acidente no Centro, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 07:25:37 Editado em 28.04.2026, 07:25:32
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Motociclista sofre queda e é levado ao hospital em Ivaiporã
Autor Equpe do Samu deu atendimento a ocorrência e encaminhou vítima ao hospital - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda com uma BMW F800 GS na tarde de segunda-feira (27), na Avenida Brasil, região central de Ivaiporã, conforme informações repassadas pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim da PM, equipe da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela área quando encontrou uma aglomeração e uma equipe do Samu prestando socorro ao condutor, que estava caído na pista de rolamento.

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Segundo a PM, o motociclista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular, assim como a motocicleta também estava com a documentação sem irregularidades. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Após a remoção do motociclista para atendimento hospitalar, o veículo foi liberado ao pai do condutor, que também estava com a habilitação regular.

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acidente de moto atendimento hospitalar BMW F800 GS ivaipora motociclista ferido POLICIA MILITAR
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