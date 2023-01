Motociclista sem CNH fura semáforo e tem moto apreendida em Califórnia

Da Redação

Motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar em Califórnia

Um morador de Marilândia do Sul teve sua motocicleta apreendida pela Polícia Militar (PM), no centro de Califórnia, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (18).

Segundo a PM, a equipe policial visualizou um motociclista, conduzindo uma moto modelo Tornado, furando a preferência do semáforo, instalado recentemente na BR-376, e empinando. Os policiais deram voz de abordagem e o motociclista acatou.

Após checagem, a polícia constatou que o condutor não havia habilitação, além de possuir diversas passagens policiais. Diante das infrações de trânsito, totalizadas seis vezes, segundo a PM, a motocicleta foi apreendida. O motociclista foi orientado e liberado.

