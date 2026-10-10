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FUGA FRUSTRADA

Motociclista sem CNH é pego com cocaína em Jandaia do Sul

Jovem de 20 anos tentou escapar a pé durante a abordagem em Jandaia do Sul; veículo com documentação atrasada foi apreendido.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista sem CNH é pego com cocaína em Jandaia do Sul
Autor Foto: Arquivo TN

Um jovem de 20 anos foi detido na noite desta sexta-feira (9), no centro de Jandaia do Sul, após uma tentativa frustrada de fugir da Polícia Militar. Além de dirigir sem carteira de habilitação, ele foi flagrado com drogas e chegou a tentar correr dos policiais a pé enquanto era conduzido para a delegacia.

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A ocorrência começou na Avenida Anunciato Sonni, durante um patrulhamento de rotina. Ao perceber a aproximação das viaturas, o motociclista mudou de direção bruscamente e entrou na Rua Presidente Castelo Branco em alta velocidade, olhando constantemente para trás. Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram uma perseguição com sinais sonoros e luminosos até conseguirem fazer a abordagem.

Durante a revista, a equipe encontrou no bolso da calça do rapaz uma pequena porção de cocaína, pesando quase uma grama. O jovem confessou que a droga era para uso pessoal. Os policiais também constataram que ele não possuía permissão para dirigir e que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2024.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da PM. O caso ganhou mais um desdobramento quando, durante o transporte para o registro da ocorrência na sede da corporação, o suspeito tentou fugir a pé. Os policiais precisaram usar técnicas de imobilização e algemas para contê-lo e garantir a segurança de todos. Após a elaboração do registro policial por posse de drogas para consumo e infrações de trânsito, o jovem foi liberado.

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