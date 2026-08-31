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INFRAÇAO DE TRÂNSITO

Motociclista sem CNH é flagrado com moto irregular em Grandes Rios

Veículo tinha pneu careca, estava sem retrovisor e com a placa danificada, segundo a Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista sem CNH é flagrado com moto irregular em Grandes Rios
Autor Moto estava com diversas irregularidades - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi abordado pela Polícia Militar na tarde de domingo (30), na Avenida das Flores, no Centro de Grandes Rios. A fiscalização ocorreu após o condutor fazer uma manobra brusca ao perceber a presença da equipe.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem não possuía CNH. A motocicleta também apresentava diversas irregularidades.

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Segundo a PM, o veículo estava com pneu careca, sem retrovisor e com a placa danificada.

O condutor foi orientado e liberado no local. Já a motocicleta foi recolhida ao pátio do Destacamento da Polícia Militar.

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A equipe confeccionou os autos referentes às irregularidades encontradas.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
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