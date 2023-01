Motociclista sem CNH é detido por embriaguez em Lunardelli

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na tarde de domingo (22), em Lunardelli, um motociclista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por embriaguez ao volante. Durante a abordagem, os policiais também encontraram com o detido dois pinos de cocaína. Ele também não possuía CNH.

A equipe policial militar em patrulhamento pela cidade foi abordada por um indivíduo que não quis se identificar, ele repassou que naquele momento um homem estava em uma motocicleta preta entregando drogas na Rua Rio Grande do Sul no Conjunto Habitacional Odilon Carvalho.

No endereço apontado, os policiais viram uma motocicleta com as mesmas características da denúncia, uma Honda/CG125 Fan preta, com placa Boa Ventura São Roque.

Realizada abordagem, foi feito buscas pessoais, sendo encontrado com o motociclista dois pinos de cocaína e R$ 68,00 em notas diversas. Durante o procedimento, o suspeito permaneceu calado e se recusou a responder às perguntas dos policiais.

Ele também apresentava odor etílico, bem como, olhos vermelhos e reflexos lentos, e confirmou que havia consumido bebida alcoólica, porém se recusou ao teste do etilômetro.



Durante a prisão a equipe foi abordada por uma senhora, que relatou ser avó do detido. Ela disse que ele morava residência dela, em frente ao local da abordagem.

Relatou ainda desconhecer atividades criminosas do neto e autorizou os policiais realizarem buscas na residência, sendo que nada foi localizado.

Diante dos fatos o rapaz foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as providências cabíveis ao fato.

A motocicleta que possuía débitos de licenciamento foi conduzida ao pátio do Detran. O rapaz também não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

