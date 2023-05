Motociclista sem CNH é abordado e acaba preso por ter mandado judicial

Da Redação

Imagem ilustrativa

A abordagem a um motociclista acabou resultando no cumprimento de um mandado de prisão em Lidianópolis. Pouco antes ele pilotava a motocicleta em alta velocidade na rodovia PR-466. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no final da tarde quinta-feira (4), na entrada da estrada da Serraia.

A equipe de serviço em patrulhamento pela PR-466, quando avistou uma motocicleta em alta velocidade, saindo da pista e entrando numa estrada marginal a rodovia, sendo que a todo momento o seu condutor olhava para trás.

Diante da fundada suspeita, foi optado por realizar o acompanhamento e dada voz de abordagem. Em busca pessoal, assim como em revista na motocicleta, uma Honda/Titan 150 vermelha, nada de ilícito foi localizado.



No entanto, em consulta a documentação do motociclista foi constatado que ele não possui CNH, e em seu nome um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Vara de Família e Sucessões da Lapa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas. O detido foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada até o pátio do Detran na sede da 6ª CIPM e posterior confeccionado os autos de infração.

