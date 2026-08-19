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TRÂNSITO

Motociclista perde controle e bate em carro após cães o perseguirem em Ivaiporã

Condutor perdeu o controle na Avenida Maranhão, sofreu escoriações e foi levado à UPA.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista perde controle e bate em carro após cães o perseguirem em Ivaiporã
Autor Motocilcista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a UPA - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motociclista ficou ferido após perder o controle de uma motoneta e bater em um carro estacionado na noite de terça-feira (18), na Avenida Maranhão, no Centro de Ivaiporã. Segundo a passageira que estava na garupa e não se feriu, o casal era perseguido por cães.

A Polícia Militar foi acionada para apoiar o atendimento. O condutor sofreu escoriações e foi levado pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Durante a ocorrência, os policiais constataram que ele não tinha habilitação. Foram lavrados os autos de infração.

A motoneta foi liberada para um condutor habilitado indicado pela família. A PM orientou os envolvidos e registrou o Boletim de Ocorrência.

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acidente de moto falta de habilitação ivaipora motoneta perseguição de cães POLICIA MILITAR
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