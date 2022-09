Motociclista perde a vida em acidente de trânsito na BR-277, no Paraná

Da Redação

Na noite de quarta-feira (7), um motociclista, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência, registrada na altura do km-576, nas proximidades da Ferroeste.

De acordo com as autoridades, a vítima colidiu a moto que pilotava contra um veículo Fiat/Palio e, na sequência, foi atingida por um Toyota Corolla. Após o acidente ocorrer, os condutores do automóveis pararam e permaneceram no local.

O tráfego sentido Cascavel-Curitiba precisou ser interditado para que as equipes de resgate pudessem realizar o atendimento.

O Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel também esteve no local para recolher o corpo do motociclista, identificado como Leandro de Jesus Bernardo.

