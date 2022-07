Motociclista passa mão em ciclista no centro de Ivaiporã

Da Redação

A polícia de Ivaiporã está à procura de um motociclista que na noite de terça-feira (19) passou a mão nas nádegas de uma ciclista. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, por volta das 20 horas, na Av. Souza Naves.

A ciclista relatou aos policiais militares que estava andando de bicicleta na Av, Souza Naves, quando um motociclista em uma moto branca e azul entrou na contramão parando do seu lado e pegou em suas nádegas. Ela levou um grande susto e começou a gritar na via pública. O motociclista saiu do local estacionando o veículo na rua de cima.

A vítima relatou ainda, que transeuntes que estavam na via a socorreram e após isso, o motociclista tomou rumo ignorado. Ainda segundo a ciclista trata-se de uma motocicleta grande branca e azul, e o condutor trajava uma jaqueta preta tipo couro, capacete escuro e barba por fazer.

Os polícias realizaram patrulhamento na região, porém sem êxito em localizar o autor.

