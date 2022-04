Da Redação

A vítima é Renato Rodrigues do Nascimento, de 56 anos

O homem que morreu em um grave acidente na Rodovia PR-082, em São João do Ivaí, na quinta-feira (21) foi identificado. A vítima é Renato Rodrigues do Nascimento, de 56 anos, morador do Assentamento Nossa Senhora do Rocio, em Lunardelli.

Ele ocupava uma motocicleta que colidiu contra uma carreta. A batida aconteceu por volta das 23horas, na saída da cidade em frente ao pátio da C. Vale. O corpo foi recolhido ao IML de Ivaiporã