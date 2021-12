Motociclista morre em queda de moto em estrada de Faxinal

Da Redação

A motocicleta encontrava sem placa e com o chassi suprimido

Um motociclista morreu na noite de domingo (5), após sofrer queda na estrada rural Campina dos Gomes, em Faxinal.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o motociclista morreu no local do acidente, ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma valeta ao lado da estrada.

A motocicleta encontrava sem placa e com o chassi suprimido. Diante do fato foi confeccionado o bateu e o boletim de ocorrência. O Corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Outro acidente na PR-272

Conforme informações da Policia Rodoviária Estadual, a motocicleta seguia sentido Faxinal a Cruzmaltina e ao atingir o Km 219 da PR 272, o condutor perdeu o controle caindo ao lado direito da via.

O motociclista com ferimentos leves foi encaminhado por terceiros ao hospital municipal. A motocicleta estava com o chassi picotado sendo entregue na delegacia de polícia para procedimentos cabíveis.