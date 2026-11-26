Impacto ocorreu perto da Usina Coperval e lançou o caminhão-baú para fora da pista; óbito foi constatado pelo Samu

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (26) após uma colisão frontal com um caminhão na BR-369, no trecho entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo ao distrito de São José e à Usina Coperval. O óbito do condutor da motocicleta foi constatado no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jandaia do Sul.

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A batida envolveu uma motocicleta e um caminhão-baú carregado com defensivos agrícolas, pertencente a uma empresa de Ibiporã. Com o impacto, a parte dianteira do caminhão ficou danificada e o veículo parou fora da pista. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada e as circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

O atendimento mobilizou equipes do Samu, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar (PM), da Polícia Científica e da Polícia Civil de Jandaia do Sul.