Motociclista morre em colisão com camionete na PR-466

Uma batida de frente entre uma motocicleta e um camionete S-10 matou o motociclista, um homem com idade aproximada de 28 anos, na PR-466, entre Ivaiporã e Manoel Ribas, na região central do Paraná. O acidente foi na noite desta terça-feira (23).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h30. A camionete seguia sentido a Manoel Ribas e a motocicleta no sentido contrário, quando na altura do KM 120 colidiram de frente.

O motociclista morreu no local, o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã. O motorista da camionete não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu o acidente, estiveram também no local, a Criminalística e a Polícia Civil. As causas do acidente estão sendo apuradas.