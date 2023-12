Motociclista morre em acidente na PR-457 em São Pedro do Ivaí

Um motociclista morreu na tarde desta terça-feira (26) em um acidente de trânsito na PR-457, entre o distrito de Marisa e São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, no Paraná.

A batida envolveu uma motocicleta Honda Bros vermelha e uma caminhonete Fiat Strada branca. O acidente aconteceu próximo ao silo do Domingos Português.

O motociclista, que ainda não foi identificado, morreu no local do acidente. A equipe de Saúde de São Pedro do Ivaí foi acionada, mas ao chegar ao local, pôde apenas constatar o óbito.

A Polícia Ambiental, que passava pelo local, prestou apoio até a chegada das equipes especializadas.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. As causas do acidente estão sendo apuradas.

* Com informações Canal HP

