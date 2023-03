Motociclista morre em acidente entre Godoy Moreira e São João do Ivaí

Da Redação

Um motociclista, de 59 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14 horas, em um acidente registrado na PR-650. A colisão ocorreu nas proximidades da entrada da Vila Rural de Godoy Moreira, quase na divisa de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí.

De acordo com o informações de testemunhas, o motociclista, que foi identificado como Valdecir, acabou batendo na traseira de um caminhão de gado. Ainda conforme testemunhas, ele seria morador do Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos responsáveis. A vítima morreu na hora e sofreu ferimentos graves na cabeça. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Hospital Municipal de São João do Ivaí foram acionadas, e constataram a morte do motociclista.

As informações são do site Canal HP.

fonte: Canal HP

