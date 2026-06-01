Motociclista morre em acidente em estrada rural de Arapuã

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde de domingo (31), na estrada que liga o município de Arapuã ao distrito de Romeópolis, no Vale do Ivaí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, a ocorrência foi registrada como uma colisão envolvendo uma motocicleta. As primeiras informações apontavam que o veículo teria atingido um cavalo que estaria sobre a via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira a previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que o condutor da motocicleta já estava em óbito. A vítima foi identificada como José Valter Baches, popularmente conhecido como “Zé Pestana”.

No entanto, conforme relatado pelas equipes que atenderam a ocorrência, nenhum animal foi encontrado nas proximidades do local do acidente, o que deixa em aberto as circunstâncias exatas que provocaram a colisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do Corpo de Bombeiros, participaram do atendimento equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram levantamento das informações que irão auxiliar na apuração do caso.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a motocicleta foi removida para os procedimentos administrativos cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



