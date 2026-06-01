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Motociclista morre em acidente em estrada rural de Arapuã

José Valter Baches, morreu no local; circunstâncias do acidente serão investigadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 07:34:12 Editado em 01.06.2026, 08:55:42
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Motociclista morre em acidente em estrada rural de Arapuã
Autor Equipes dos bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica atenderam a ocorrência - Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde de domingo (31), na estrada que liga o município de Arapuã ao distrito de Romeópolis, no Vale do Ivaí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, a ocorrência foi registrada como uma colisão envolvendo uma motocicleta. As primeiras informações apontavam que o veículo teria atingido um cavalo que estaria sobre a via.

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Ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que o condutor da motocicleta já estava em óbito. A vítima foi identificada como José Valter Baches, popularmente conhecido como “Zé Pestana”.

No entanto, conforme relatado pelas equipes que atenderam a ocorrência, nenhum animal foi encontrado nas proximidades do local do acidente, o que deixa em aberto as circunstâncias exatas que provocaram a colisão.

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Além do Corpo de Bombeiros, participaram do atendimento equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram levantamento das informações que irão auxiliar na apuração do caso.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a motocicleta foi removida para os procedimentos administrativos cabíveis.

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acidente de transito colisão Corpo de Bombeiros motociclista polícia civil Vale do Ivai
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