Motociclista morre em acidente em estrada rural de Arapuã
José Valter Baches, morreu no local; circunstâncias do acidente serão investigadas
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde de domingo (31), na estrada que liga o município de Arapuã ao distrito de Romeópolis, no Vale do Ivaí.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, a ocorrência foi registrada como uma colisão envolvendo uma motocicleta. As primeiras informações apontavam que o veículo teria atingido um cavalo que estaria sobre a via.
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Ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que o condutor da motocicleta já estava em óbito. A vítima foi identificada como José Valter Baches, popularmente conhecido como “Zé Pestana”.
No entanto, conforme relatado pelas equipes que atenderam a ocorrência, nenhum animal foi encontrado nas proximidades do local do acidente, o que deixa em aberto as circunstâncias exatas que provocaram a colisão.
Além do Corpo de Bombeiros, participaram do atendimento equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram levantamento das informações que irão auxiliar na apuração do caso.
Após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a motocicleta foi removida para os procedimentos administrativos cabíveis.
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