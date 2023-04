Motociclista morre em acidente de trânsito em Jardim Alegre

Da Redação

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta tirou a vida de um jovem no final da tarde deste domingo (9), em Jardim Alegre, no centro norte do Paraná. A vítima fatal, foi identificada como Eduardo Henrique Lima dos Santos, 22 anos, conhecido como Du.

O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Rua Bandeirantes com a Rua Santo Antônio. De acordo com informações de populares a motocicleta foi fechada por um carro que se evadiu do local após o acidente.

O motociclista caiu contra a calçada ao lado de uma árvore e ficou gravemente ferido. Atenderam a ocorrência, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Siate-Corpo de Bombeiros.

A princípio a vítima teria sido transportada pelo Samu e morreu a caminho do hospital. O Instituto Médico Legal de Ivaiporã (IML) também foi acionado.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

A morte de Du, que era muito conhecido e querido em Jardim Alegre gerou muita comoção.

fonte: TN Online Viatura do IML em frente ao Hospital Municipal

