Motociclista morre após grave acidente na BR-376; caminhoneiro fugiu

Um motociclista de 71 anos morreu vítima de grave acidente envolvendo um caminhão bi-trem na tarde deste domingo (27), por volta das 16 horas, na BR-376, entre as cidades de Califórnia e Marilândia do Sul (PR).



continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Mãe e filho são atropelados por moto ao tentar cruzar a PR-445

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro fugiu do local do acidente.

continua após publicidade

Uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foi acionada, mas o motociclista não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a PRF, a colisão frontal ocorreu no km 256 da BR-376 em Califórnia. O idoso conduzia uma motocicleta Triumph Tiger 800, com placas de Maringá (PR). Ele seguia no sentido Califórnia-Maringá, quando perdeu o controle em uma curva, invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu de frente com outro veículo, que, segundo testemunhas, seria um bi-trem.

O caminhoneiro, que não parou no local, se evadiu sem ser identificado, conforme a PRF. A morte foi atestada por médico do Samu e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News