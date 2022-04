Da Redação

Motociclista morre após colisão traseira em Mauá da Serra

Um motociclista, de 24 anos, morreu após uma grave colisão traseira na noite deste domingo (3), na BR-376, em Mauá da Serra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local por volta das 20 horas e constatou que a vítima fatal não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a força da batida, conforme a equipe, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira, de 16 anos, foi socorrida por uma ambulância de Mauá da Serra e encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana. Ela é namorada do jovem que pilotava a moto.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no endereço.