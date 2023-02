Motociclista morre após bater contra carro em Arapuã

Da Redação

Uma colisão entre carro e moto provocou a morte de um homem, em Arapuã, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (16), em uma estrada rural no Bairro Pedreirinha.

Socorristas do município foram chamados, porém, o homem morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, foi chamado para recolher o corpo do motociclista. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência. A identificação da vítima fatal ainda não foi revelada.

Mulher fica ferida após acidente entre carro e caminhão na BR-369

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente registrado no começo da tarde desta quinta-feira (16), na entrada do distrito de São José, em Jandaia do Sul. A colisão envolveu um GM Corsa Classic, ocupado por moradores do distrito, e um caminhão, com placas de Bom Sucesso.

De acordo com informações da Defesa Civil, de Jandaia do Sul, estava chovendo no momento do acidente. A equipe da Defesa Civil atendeu uma das vítimas, que não sofreu ferimentos graves e foi socorrida no local.

