Motociclista inabilitado tenta fugir de abordagem policial na região

No final da tarde de quarta-feira (30), policiais militares do destacamento de São João do Ivaí apreenderam uma motocicleta , com algumas irregularidades. O motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CHH).

A equipe policial estava em patrulhamento pela Av. Curitiba quando avistou uma motocicleta Honda, onde o motoqueiro ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo excessivo, olhando diversas vezes para trás e em seguida ultrapassou alguns carros pela direita e acelerou sentido Distrito de Ubaúna.

Os policiais foram então em perseguição a motocicleta e conseguiram a abordagem na Rua João Ribeiro no cruzamento com a Rua Ivaiporã, no Jardim Santa Terezinha.



O motociclista foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, relatou que não possuía CNH e que havia comprado motocicleta no mesmo dia, por volta das 11 horas e pagou a quantia de R$ 3 mil.

Consultado o sistema SESP-Intranet, a motocicleta apresentava débitos de licenciamento pendente há vários anos e ainda estava com a numeração do chassi suprimida, o que configura crime.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com moto até a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

