Motociclista inabilitado é flagrado levando passageiro sem capacete

Um homem sem habilitação foi flagrado pela Polícia Militar (PM) de Faxinal conduzindo uma motocicleta na manhã de terça-feira (30-05), além disso o passageiro não usava capacete.

De acordo com a PM, os agentes militares realizavam o trabalho de patrulhamento pela Rua Pioneiro Antônio Gago quando abordaram uma motocicleta com o condutor com seu capacete levantado e o garupa sem capacete.

.Ao solicitarem a documentação do condutor foi constatado que ele não tinha CNH.

Durante a consulta ao banco de dados também foi constatado que a motocicleta se encontrava com pendências administrativas.

A moto foi recolhida ao pátio do Detran, o veículo ficará retido até a apresentação de um condutor habilitado. O condutor notificado por dirigir veículo sem possuir CNH.

* Dirigir sem CNH ou permissão é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), passível de multa.

* De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, andar ou dar carona para passageiros sem capacete é uma infração gravíssima. A penalidade é de 7 pontos na carteira mais multa.

