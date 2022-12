Motociclista grávida se envolve em acidente em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher grávida que pilotava uma motocicleta Honda Biz acabou se envolvendo em um acidente de trânsito no início da noite de sábado (17), em Ivaiporã. A motorista do carro envolvido na colisão fugiu sem prestar socorro à vítima.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a batida foi por volta das 19h50. O acidente ocorreu no cruzamento da Av. Tancredo Neves com a Rua Pitanga.

No local, os policiais conversaram com a vítima que estava sendo atendida pelos socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros.

A vítima relatou que trafegava com sua motocicleta pela Av. Tancredo Neves quando um carro, que ela não soube identificar, conduzida por outra mulher atravessou a avenida.

Ela relatou ainda aos policiais que estava grávida e com dores abdominais.

O Corpo de Bombeiros encaminhou a mulher para Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) para melhor avaliação.

