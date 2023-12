Motociclista fratura perna em acidente com Saveiro em Grandes Rios

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista teve fratura na perna após colisão com uma picape Saveiro, na manhã de sexta-feira (1º) em Grandes Rios.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento da equipe de serviço na Avenida das Flores, os policiais se depararam com um acidente entre um carro e uma motocicleta. A batida ocorreu no sentido oposto à viatura, deixando o motociclista caído no chão.

A vítima, que pilotava uma Honda CG 150 Fan, teve ferimentos. Foi solicitado o apoio de uma ambulância do município para prestar socorro ao condutor da motocicleta.

Ele apresentava uma fratura na perna esquerda e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Grandes Rios. O motorista da Saveiro não sofreu ferimentos.

A motocicleta, que não tinha pendências administrativas, foi entregue ao pai do condutor.

Da mesma forma, o VW Saveiro, que também não tinha pendências, porém, o motorista não tinha habilitação foi entregue à pessoa habilitada indicada por ele.

