Motociclista foge da PM, sofre queda e acaba preso em Marilândia

Motocicleta estava sem os itens obrigatórios, com escapamento barulhento e com a placa de identificação inelegível

Um motociclista sofreu um acidente nesta quinta-feira (20) em Marilândia do Sul após fugir em alta velocidade da Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe da PM, durante patrulhamento, avistou uma motocicleta sem os itens obrigatórios, com escapamento barulhento e com a placa de identificação inelegível.

Dada a voz de abordagem, o condutor não acatou a ordem de parada e fugiu pela Avenida Ponta Grossa em alta velocidade.

Ele não respeitou a sinalização de trânsito, as placas de via preferencial e percorreu várias ruas da área central da cidade, onde há escolas, colocando as crianças em risco.

O motociclista acabou caindo e ainda tentou fugir a pé dos policiais, no entanto, acabou contido. A PM checou as informações da moto, que tinha alerta de furto na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil de Marilândia do Sul.

