Motociclista fica gravemente ferido em acidente em J. Alegre

Acidente foi no cruzamento da Av. Matos Leão com Rua São Paulo

Um motociclista ficou gravemente ferido em acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto na noite desta segunda-feira (13), em Jardim Alegre. A batida foi por volta das 19h30, no cruzamento da Av. Matos Leão com Rua São Paulo, próximo ao Estádio Municipal Alzemiro Rech.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves pela equipe do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros, e encaminhado para receber atendimento médico ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, em Ivaiporã.

