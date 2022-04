Motociclista fica gravemente ferido após cair na PR-466

Da Redação

Queda foi na altura do KM 141, próximo ao acesso para o distrito de Barra Santa Salete

Um motociclista, de 19 anos, foi encaminhado ao Instituto de Saúde Bom Jesus em Ivaiporã, com ferimentos graves, após sofrer queda de moto na PR-466, em Manoel Ribas.

Acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde de sexta-feira (15), por volta das 18 horas, na altura do KM 141, próximo ao acesso para o distrito de Barra Santa Salete. A vítima pilotava uma Honda/CG 150 FAN ESI cinza com placa de Laranjal, quando perdeu o controle e caiu.

Ele foi atendido pelas equipe dos bombeiros e SAMU, e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Manoel Ribas. Devido à gravidade seria transferido pelo SAMU Avançado ao Instituto Bom Jesus de Ivaiporã.