Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Contorno de Jandaia do Sul
Acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira (18), no trecho que segue no sentido Mandaguari
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão na BR-376, no contorno de Jandaia do Sul (PR). O acidente foi registrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (18) e a vítima precisou ser transportada no helicópter do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
-LEIA MAIS: Colisão traseira deixa três feridos na PR-444 em Arapongas
Os veículos trafegavam no sentido a Mandaguari no momento da batida. O forte impacto causou lesões severas no condutor da moto, que recebeu os primeiros socorros no local por equipes da Brigada Comunitária e da concessionária Motiva, responsável pela administração do trecho. Na sequência, um helicóptero do Samu foi acionado para fazer o transporte da vítima por conta da gravidade dos ferimentos do motociclista.
Com informações do Jandaia Online