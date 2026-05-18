Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Contorno de Jandaia do Sul

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão na BR-376, no contorno de Jandaia do Sul (PR). O acidente foi registrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (18) e a vítima precisou ser transportada no helicópter do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Os veículos trafegavam no sentido a Mandaguari no momento da batida. O forte impacto causou lesões severas no condutor da moto, que recebeu os primeiros socorros no local por equipes da Brigada Comunitária e da concessionária Motiva, responsável pela administração do trecho. Na sequência, um helicóptero do Samu foi acionado para fazer o transporte da vítima por conta da gravidade dos ferimentos do motociclista.

Com informações do Jandaia Online