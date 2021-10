Motociclista fica ferido em rodovia rural de Ivaiporã

Da Redação

Um motociclista de 27 anos foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos considerados graves, após acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (11), na rodovia Nicolau Koltun, entre o distrito de Jacutinga e a cidade de Ivaiporã.

O acidente de trânsito envolveu, uma moto Yamaha Lander XTZ 250, preta conduzida pela vítima e um VW Gol verde.

O motociclista foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura em membro inferior. Uma pessoa de 38 anos que estava no carro também foi atendida pelos bombeiros com ferimentos leves.