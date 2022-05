Motociclista fica ferido em queda de moto em Ivaiporã

Da Redação

Civulgação

Um motociclista, de 26 anos, sofreu ferimentos moderados após um acidente na Rodovia Celso Fumio Makita (PRC 846), em Ivaiporã, na tarde quarta-feira (25).

O homem conduzia uma Motocicleta - Honda - CG 150 Titan KS Cinza no momento que sofreu a queda. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) posto de Lidianópolis prestou atendimento no local do acidente.

Outro acidente

Mais cedo, em outra ocorrência envolvendo moto na região, o Corpo de Bombeiros, Samu e PRE atenderam uma motociclista de 36 anosficou ferida em forte batida entre carro e moto que aconteceu por volta das 6h25 na PR-466, em Jardim Alegre, em frente ao Posto de Molas.

Conforme informações apuradas com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um VW Gol e a moto Honda CG Titan pilotada pela vítima. A mulher que foi encaminhada para o Instituto de Saúde Bom Jesus em Ivaiporã com ferimentos graves.