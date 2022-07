Motociclista fica ferido em colisão com carro em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde sexta-feira (15) um acidente no entroncamento da Av. Ladislao Gil Fernandez com a Rua Sete de Setembro, em Ivaiporã. A batida envolveu uma motocicleta Honda/ CG 150 Titan de cor cinza e um Fiat/Uno branco.

O motociclista ficou ferido e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado com ferimentos médios ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição ao chegar no local verificou que os veículos haviam sido removidos da via. O condutor Fiat/Uno devido ao nervosismo do acidente não declarou no local.

Em consulta via SESP foi verificado que o condutor da motocicleta estava com a CNH vencida e a motocicleta em mau estado de conservação com os pneus carecas, sendo o veículo guinchado ao pátio da 6º CIPM e lavrados autos pertinentes a esta situação.

