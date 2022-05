Motociclista fica ferido em colisão com carro em Cambira

Da Redação

Um motociclista de 39 anos, sofreu ferimentos graves durante um acidente com um carro registrado por volta das 11h40 deste domingo (1º), no km 225,1 da BR 376, em Cambira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira ocorreu entre um GM/Corsa e uma motocicleta Yamaha YZF R1, quando o motociclista transitava em alta velocidade, e colidiu na traseira do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu o motociclista que foi levado de helicóptero do serviço aeromédico para o Hospital da Providência em Apucarana. O condutor do veículo de 59 anos permaneceu no local, ileso. Foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 00.

Corpo de Bombeiros, SAMU Aéreo e PRF estiveram no local para o atendimento. A PRF ficou no local para elaborar o boletim de acidente de trânsito.