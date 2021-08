Da Redação

O acidente envolveu um Fiat Mobi e uma motocicleta Bros 160

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (18) em um acidente de trânsito, na Avenida Ladislao Gil Fernandez, próximo ao Posto Catuaí, em Ivaiporã. O acidente envolveu um Fiat Mobi e uma motocicleta Bros 160.

Segundo informações apuradas no local, a motocicleta colidiu na traseira do Fiat Mobi. O condutor da moto sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por uma equipe do Siate, em seguida foi encaminhado para uma unidade hospitalar.