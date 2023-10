Motociclista fica ferido em batida com caminhão em São João do Ivaí

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada desta segunda-feira (16) envolvendo uma motocicleta e um caminhão. A batida ocorreu na Av. Natael Emerenciano Júnior (perímetro urbano da PR-082), em São João do Ivaí.

Segundo a Polícia Militar, o acidente foi em frente à antiga Auto Elétrica Nakajima. Os policiais conversaram com o motorista do caminhão, ele relatou que seguia no sentido São Pedro do Ivaí, e o condutor da motocicleta atravessou a avenida e colidiu com a traseira do caminhão, resultando em sua queda.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta, que possuía uma Carteira Nacional de Habilitação vencida, foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal.

A motocicleta, em situação regular, foi removida ao pátio do Destacamento, uma vez que não foi apresentado condutor habilitado. O motorista do caminhão foi liberado no local do acidente.

