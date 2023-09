Motociclista fica ferido em acidente com carro em Lunardelli

Um motociclista ficou ferido depois de se envolver em um acidente com um carro na noite desta quinta-feira (7) em Lunardelli.

A batida aconteceu na Rodovia Natal Pessuti (PR-082), a aproximadamente 400 metros do portal turístico que fica na entrada da cidade, para quem segue de São João do Ivaí a Lunardelli.

O acidente envolveu uma moto Honda CG 125 com placa de Barbosa Ferraz e um Fiat Palio com placas de São João do Ivaí. Segundo informações de populares, o motociclista teria se perdido na curva e invadido a pista contrária, batendo na lateral do Pálio.



A vítima teve ferimentos graves, ele foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade Ivaiporã

No carro, a condutora que estava acompanhada da mãe e de dois filhos não tiveram ferimentos.



* Com informações Canal HP/São João do Ivaí